Нацбанк выпускает в обращение памятные монеты "Зімовыя віды спорту. Фрыстайл"

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк выпускает в обращение памятные монеты "Зімовыя віды спорту. Фрыстайл", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

С 1 ноября выпускаются золотые монеты номиналом Br50 (проба сплава 999, тираж 350 штук), серебряные - номиналом Br10 (проба сплава 925, тираж 1,2 тыс. штук) и медно-никелевые - номиналом Br1 (тираж 2 тыс. штук).

На аверсе монет вверху изображен Государственный герб Республики Беларусь, в центре - стилизованная геометрическая композиция снежинки. Реверс монет содержит изображение фристайлиста в разных стадиях прыжка, в центре надпись в три строки - "Зімовыя віды спорту", внизу по кругу - "Фрыстайл".

Монеты отчеканены в АО "Монетный двор Польши" (Варшава).

Они являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.-0-