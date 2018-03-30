Нацбанк зарегистрировал НКФО "Белинкасгрупп"

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальным банком Беларуси зарегистрирована специализированная кассово-инкассаторская компания - открытое акционерное общество "Небанковская кредитно-финансовая организация "Белинкасгрупп", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Соответствующее решение принято постановлением правления Национального банка от 30 марта 2018 года №150.

Одновременно ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Белинкасгрупп" выдано специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковской деятельности №36, которое позволяет осуществлять следующие банковские операции: осуществление расчетного и кассового обслуживания юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов; валютно-обменные операции; купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней в случаях, предусмотренных Национальным банком; инкассация наличных денежных средств, платежных инструкций, драгоценных металлов и драгоценных камней и иных ценностей; предоставление физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для банковского хранения документов и ценностей (денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней); перевозка наличных денежных средств, платежных инструкций, драгоценных металлов и драгоценных камней и иных ценностей между банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, их обособленными и структурными подразделениями, а также доставка таких ценностей клиентам банков и небанковских кредитно-финансовых организаций.

Создание ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Белинкасгрупп" предусмотрено указом от 1 февраля 2018 года №45 "О создании открытого акционерного общества". Договор о создании организации был подписан 9 февраля 2018 года.

Учредителями организации выступили Национальный банк, ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк".

Основными задачами ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Белинкасгрупп" являются оказание содействия в обеспечении наличного денежного обращения, организация централизованной системы сбора, обработки и доставки наличных денежных средств и иных ценностей при оказании кассово-инкассаторских услуг банковской системе Беларуси, субъектам хозяйствования, проведение кассовых операций.

Вывод кассово-инкассаторских услуг за пределы банков снизит издержки на обслуживание наличного денежного обращения и даст банкам возможность сосредоточиться на своих основных функциях.

ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Белинкасгрупп" будет представлено в 34 городах Беларуси, что позволит обеспечить полное покрытие территории страны, а также гибкость предоставления услуг клиентам компании. Кроме того, в организации будет реализована инновационная задача по внедрению в стране специализированной системы, обеспечивающей отслеживание в реальном времени перемещения ценностей.-0-