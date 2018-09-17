Нацбанки Беларуси и Казахстана будут взаимодействовать в обеспечении информационной безопасности

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальные банки Беларуси и Казахстана подписали соглашение о взаимодействии в области обеспечения информационной безопасности. Документ подписан во время рабочего визита делегации Нацбанка Беларуси в Армению, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей НББ.

Делегация Нацбанка во главе с председателем правления Павлом Каллауром 17 сентября приняла участие в очередном заседании консультационного совета по валютной политике центральных (национальных) банков государств - членов Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а также в заседании Совета Межгосударственного банка, которые состоялись в Ереване.

На заседании консультационного совета по валютной политике центробанков стран ЕАЭС рассмотрен проект концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза, обсуждены задачи и полномочия наднационального органа по регулированию финансового рынка ЕАЭС. Также состоялся обмен мнениями о текущей экономической ситуации и ходе реализации денежно-кредитной политики в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России за первое полугодие 2018 года, включая политику валютного курса.

По итогам заседания совета подписаны соглашение о гармонизации законодательств государств - членов ЕАЭС в сфере финансового рынка, а также соглашение о взаимодействии Национального банка Беларуси и Национального банка Казахстана в области обеспечения информационной безопасности.

Консультационный совет по валютной политике центральных (национальных) банков государств - членов Договора о ЕАЭС является консультативно-совещательным органом. Его основная цель - координация валютной политики, в том числе выработка единых подходов и направлений курсовой политики. Первое заседание совета состоялось в апреле 2012 года (на тот момент - консультационный совет по валютной политике центральных (национальных) банков государств - участников Таможенного союза и Единого экономического пространства).

Кроме того, 17 сентября в Ереване на заседании Совета Межгосударственного банка рассмотрены результаты деятельности этого финансового учреждения за первое полугодие 2018 года, а также вопросы исполнения бюджета банка в текущем году и проект бюджета на 2019 год.

Межгосударственный банк является международным расчетным и кредитно-финансовым учреждением. Создан в 1993 году, учредителями Банка являются государства в лице правительств и центральных (национальных) банков государств СНГ. Участники банка - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина.-0-