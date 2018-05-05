Национальная выставка Беларуси пройдет 15-17 мая в Таджикистане

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная выставка Беларуси пройдет 15-17 мая в Душанбе (Таджикистан), сообщили БЕЛТА на выставочном унитарном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

В выставке примут участие ведущие белорусские предприятия - экспортеры продукции, товаров и услуг в различных отраслях: машиностроение и промышленное оборудование, сельское хозяйство и продукты питания, нефтехимическая промышленность, деревообработка и строительные материалы, легкая промышленность, медицина и фармацевтика, спорт и туризм, транспорт и логистика, научно-технические достижения и образовательные услуги, информационные технологии и телекоммуникации и др.

Для оформления выставочной экспозиции разработан специальный дизайн с элементами национальной символики. Ожидается, что мероприятие посетит широкий круг представителей таджикских бизнес-кругов.

Как сообщили в пресс-службе концерна "Белгоспищепром", в выставке примут участие организации сахарной, кондитерской, пивоваренной, дрожжевой, алкогольной отраслей, а также "Мозырьсоль", "Гродненская табачная фабрика "Неман", "Лидские пищевые концентраты". Запланированы дегустации кондитерских изделий, плодоовощной продукции, пива и кваса.-0-