Национальное кадастровое агентство впервые оценило стоимость сайтов

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное кадастровое агентство (НКА) Госкомимущества впервые оценило стоимость сайтов, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник сектора индивидуальной оценки агентства Оксана Салянко.

"Сотрудники НКА провели оценку остаточной и рыночной стоимости интернет-сайтов, принадлежащих крупному белорусскому оператору и разработчику РУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен". Для агентства это первый подобный опыт, ранее объекты интеллектуальной собственности мы не оценивали. НКА специализируется в том числе на оценке объектов недвижимого имущества: земельных участков, капитальных строений, изолированных помещений. Также мы оказываем услуги по оценке транспорта, оборудования", - рассказала Оксана Салянко.

Она отметила, что в Беларуси довольно редко осуществляется оценка рыночной стоимости коммерциализированных объектов интеллектуальной собственности (ОИС). "При оценке сайтов учитываются доходы, которые они приносят. Вместе с возрастающим значением ОИС в текущей деятельности предприятий параллельно начнет возрастать и спрос на этот вид услуг. Если у клиентов есть потребность в такой оценке, мы окажем им квалифицированную помощь", - добавила собеседница.

Особенностью интернет-сайта как объекта оценки является то, что он представляет собой составное произведение. В него могут включаться объекты авторского права: компьютерная программа, дизайн веб-сайта, базы данных, географические карты, товарный знак или знак обслуживания и др.

Национальное кадастровое агентство является одной из ключевых организаций на рынке недвижимости, в области имущественных отношений и важным элементом инфраструктуры электронного правительства Беларуси. Агентство создало и обеспечивает функционирование более 10 различных информационных реестров, регистров, систем и сервисов. В их числе регистр недвижимости, реестр цен на земельные участки, реестр адресов, единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц, единый реестр государственного имущества.-0-