Национальный аэропорт Минск впервые обслужил более полумиллиона пассажиров за месяц

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Месячный пассажиропоток Национального аэропорта Минск в июле 2018 года превысил полмиллиона пассажиров. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.

Впервые за свою историю аэропорт обслужил более 500 тыс. пассажиров в течение одного неполного месяца. Рекордный полумиллионный пассажир был обслужен на рейсе В2-927 авиакомпании "Белавиа" по направлению Минск-Краснодар. Вылет выполнялся в 00.40 по местному времени 30 июля.

Прирост пассажиропотока за неполный июль нынешнего года составил 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. С начала года обслужено 2,45 млн пассажиров, что, по данным на 30 июля, больше на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.-0-