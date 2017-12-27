27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Назначен новый глава миссии МВФ в Беларуси, сообщили БЕЛТА в представительстве фонда в Беларуси.
"С декабря миссию фонда по Беларуси возглавил заместитель начальника отдела стран Северо-Восточной Европы европейского департамента МВФ Жак Миньян", - отметили в представительстве фонда.
Новый глава был в составе миссии МВФ, которая работала в Беларуси в ноябре нынешнего года.
С июля 2015 года миссию фонда в Беларуси возглавлял Питер Долман.
В последний раз миссия МВФ работала в Беларуси с 26 октября по 10 ноября. Эксперты фонда провели ежегодные консультации по IV статье.-0-
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