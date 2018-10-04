Назначены представители государства в Белорусской национальной биотехнологической корпорации

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Михаил Русый и министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц назначены представителями государства в органах управления ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация". Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 3 октября 2018 года № 713, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Документ принят в соответствии с указом от 19 февраля 2008 года №100 "О некоторых вопросах владельческого надзора" и вступает в силу со дня его принятия.

БНБК реализует инвестпроект по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы. Основная цель - глубокая переработка зерна по современным методам биотехнологии с получением незаменимых аминокислот (лизин, триптофан, треонин). Проект включает в себя строительство и ввод в эксплуатацию нескольких производств, административных зданий и инфраструктуры. Общие инвестиционные затраты на проект составляют $733 млн.-0-