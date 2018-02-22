Неделя предпринимательства начинается в Беларуси

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. III Неделя белорусского предпринимательства пройдет с 22 февраля по 3 марта при поддержке Министерства экономики, сообщили БЕЛТА в министерстве.
Неделя белорусского предпринимательства организована Союзом юридических лиц "Республиканская конфедерация предпринимательства" совместно с ведущими бизнес-союзами и ассоциациями страны.
Мероприятия недели ориентированы на представителей органов государственного и местного управления, ведущих общественных объединений предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, международных организаций, руководителей и специалистов крупных компаний.
Традиционно самым ожидаемым событием III Недели белорусского предпринимательства станет XIX Ассамблея деловых кругов (запланирована на 1 марта) - заседание крупнейшего отечественного бизнес-форума с участием руководителей и специалистов министерств и ведомств, дипломатов, представителей бизнеса, банков, региональных и отраслевых бизнес-ассоциаций. Делегаты обменяются экспертными мнениями и прогнозами развития частного бизнеса в стране. Участникам ассамблеи будет представлен проект "Национальной платформы бизнеса Беларуси - 2018".-0-
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