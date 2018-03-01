1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси с 1 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

Подорожание коснется продукции ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман". Некоторые виды сигарет Pall Mall подорожают от 5 до 10 копеек. От 1 до 10 копеек вырастут цены на сигареты марки Rothmans, на 5 копеек подорожают сигареты марки Kent. Кроме того, на уровне Br3,25 установлены цены на сигареты Vogue La Cigarette Bleue, Vogue La Cigarette Lilas и Vogue La Cigarette Menthe.

Цены на сигареты компании "Табак-инвест" не изменятся.

Подорожают некоторые виды сигарет, ввозимые в страну "Беларусьторгом". Так, на 5 копеек станут дороже определенные виды сигарет Kent и L&M, на 10 копеек - некоторые виды сигарет марки Davidoff, Parliament и Marlboro. От 1 до 5 копеек станут дороже сигареты Rothmans.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.-0-