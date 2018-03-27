27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые виды сигарет подорожают в Беларуси с 1 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

Подорожание коснется продукции ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман". Так, сигареты Rothmans Demi Click Amber станут дороже на 5 копеек, на такую же сумму подорожают сигареты Kent Double Mix. Цены на сигареты Kent Blue, Kent Navy Blue, Kent Silver, Kent White будут установлены на уровне Br2,95.

Подорожают и сигареты компании "Табак-инвест". На 27 копеек вырастет цена на сигареты Camel Filters и Camel Blue.

Cигареты Aroma Rich Bardesey Blend, которые ввозит в страну "Беларусьторг", с 1 апреля будут стоить Br3,7.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.-0-