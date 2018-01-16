Немецкая компания планирует создать мебельное производство в Беларуси

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционного проекта по созданию мебельного производства на территории Беларуси подписано между концерном "Беллесбумпром" и немецкой компанией Polipol Holding GmbH во время выставки мебели и дизайна интерьеров IMM Соlogne 2018 в Кельне (Германия). Соглашение подписали председатель концерна Юрий Назаров и владелец компании Герд Хеммерлинг, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.

Стороны будут сотрудничать по привлечению прямых иностранных инвестиций на создание в Беларуси нового производства мягкой мебели. Предполагается, что объем инвестиций составит 20 млн евро. Производимая мебель будет реализовываться на европейский рынок. В производстве будут задействованы белорусские работники, которые предварительно пройдут обучение у немецких специалистов.

Подписание данного соглашения - результат встреч и переговоров концерна "Беллесбумпром" и немецкой компании. Представители Polipol Holding GmbH несколько раз посещали Беларусь, изучали возможности и условия для создания мебельного производства, рассматривали различные предложения и площадки для размещения фабрики. В качестве приоритетной определена производственная база ОАО "Ивацевичдрев", где планируется создание мебельного кластера. На предприятии уже имеются помещения, вся инфраструктура, коммуникации и подходящие условия для размещения мебельного производства.

В состав белорусской делегации на международной специализированной выставке мебели и дизайна интерьеров IMM Соlogne вошли руководители ОАО "Ивацевичдрев", ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев", ЗАО "Молодечномебель", СООО "ЗОВ-ЛенЕвромебель", ОАО "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс" и ОАО "Минскпроектмебель". Руководители ведущих мебельных предприятий Беларуси во главе с председателем концерна "Беллесбумпром" посещают выставку для изучения потенциала немецкого мебельного рынка и для переговоров по организации в следующем году на этой площадке консолидированной выставочной экспозиции белорусских производителей мебели. Кроме того, во время визита в Германию состоится ряд встреч белорусской делегации с немецкими компаниями, на которых планируется обсудить вопросы торгово-экономического, производственного и инвестиционного сотрудничества.

Компания Polipol Holding GmbH входит в число ведущих производителей мягкой мебели в Европе и активно работает по всему миру. Сегодня она насчитывает более 5 тыс. сотрудников в Германии и за рубежом. Годовой оборот компании составляет более 400 млн евро. Она производит мягкую мебель для дома, офисов, конференц-залов, открытых площадок и др. Ассортимент включает в себя около 400 моделей.-0-