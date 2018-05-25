Немецкий Duisburger Hafen стал акционером управляющей компании "Великого камня"

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая компания Duisburger Hafen вошла в состав акционеров СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" (управляющая компания Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень"). Об этом рассказал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в интервью китайскому информационному агентству "Синьхуа", сообщает БЕЛТА.

Duisburger Hafen управляет крупнейшим в мире внутренним портом в городе Дуйсбург.

"Активный интерес к индустриальному парку со стороны крупных зарубежных инвесторов является гарантией его дальнейшего эффективного развития", - считает глава белорусского правительства.

Компанией по развитию индустриального парка получен международный сертификат экологического менеджмента и аудита (EMAS). Парк первым в Беларуси прошел оценку и экспертизу Еврокомиссии и получил документ, подтверждающий его статус как экогорода. Это еще одно важное конкурентное преимущество "Великого камня".

Сегодня для инвесторов, рассматривающих возможность размещения своих производств в "Великом камне", главным сдерживающим фактором являются рынки сбыта. Поэтому важным вопросом на нынешнем этапе развития парка становится его экспортная ориентация. Также, по мнению Андрея Кобякова, необходимо создавать новые механизмы для привлечения инвестиций и передовых технологий, стимулировать приход в парк якорных инвесторов и кластеров, создавать субпарки.

"Парк для нас - это новая экономика, новые точки роста и развития, новые рабочие места. Уверен, что в скором времени вклад "Великого камня" в валовой внутренний продукт и экспортный потенциал Беларуси будет еще более ощутим и заметен", - резюмировал премьер-министр.-0-