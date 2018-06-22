Необходимо активнее развивать электронный документооборот на таможне - эксперт

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На таможне необходимо активнее развивать электронный документооборот, сообщил сегодня журналистам член Совета по развитию предпринимательства Сергей Новицкий перед заседанием совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Новицкий напомнил, что с 1 января 2018 года вступил в действие Таможенный кодекс ЕАЭС. "Он предполагает ряд упрощений в процессе выпуска товаров в свободное обращение. Есть проблемные моменты, связанные с электронным документооборотом. По-прежнему субъекты хозяйствования, которые заявляют товар на таможне, предоставляют весь набор документов в бумажном виде, а это, как правило, от 50 до 200 листов бумаги, вместо того, чтобы эти документы были только в электронном виде. Здесь есть поле для деятельности, - отметил Сергей Новицкий. - Кроме того, сотрудники таможни требуют предоставление оригинальной копии сертификата соответствия на каждый товар при каждой поставке, несмотря на возможность проверки любого сертификата соответствия в общей государственной базе сертификационных документов в режиме реального времени".

Эксперт коснулся темы оперативности таможенного оформления. "Предполагалось, что время регистрации деклараций сократится в два раза, для выпуска товаров - в шесть раз, если при проверке таможенных деклараций система управления рисками не выявит их наличие. В целом таможенное оформление стало проходить быстрее, но это правило работает только для нетарифной декларации, которая не подлежит контролю таможенной стоимости", - добавил Сергей Новицкий.

На заседании Совета по развитию предпринимательства будут обсуждены резервы для упрощения работы субъектов хозяйствования. "Все затраты, связанные в том числе с таможенным оформлением грузов, временным хранением грузов на складах, в транспортных средствах, в конечном итоге перекладываются на плечи потребителей, включаются в себестоимость товара, что влияет на их конкурентоспособность. Корректировке таможенной стоимости подвергаются не только готовые продукты, но и сырьевые компоненты", - подчеркнул эксперт.

В заседании Совета по развитию предпринимательства принимают участие первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Сергей Полудень. Среди обсуждаемых тем корректировка таможенной стоимости товаров, проблемы зачета НДС и взыскание пеней с таможенных представителей. Эксперты обсудят также предложения по совершенствованию международной системы таможенного транзита и гарантий.-0-