Необходимо вдохнуть вторую жизнь в малые населенные пункты - Маринич

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо вдохнуть вторую жизнь в малые населенные пункты. Об этом заявил сегодня на заседании круглого стола "Возвращение к малой родине: нужна ли земля современному человеку?" первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Маринич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот год объявлен в Беларуси Годом малой родины, и необходимо вдохнуть вторую жизнь в малые населенные пункты. На текущий год у нас разработаны планы рекультивации земель, вовлечения их в оборот. Каждый участок должен быть распахан, давать отдачу. В этом мы видим основную роль министерства и местных исполнительных органов власти. Люди должны поверить, что жизнь на селе может быть привлекательной, а земля стать источником дохода", - отметил Леонид Маринич.

Всего в сельской местности в Беларуси проживают 2,36 млн человек, что составляет около 25% всего населения республики. Из них в производстве сельскохозяйственной продукции в сельхозкооперативах заняты только 370 тыс. жителей. В республике насчитывается 3 168 фермерских хозяйств, в том числе в 2017 году зарегистрированы свыше 230. Доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции составляет около 2%. Также в распоряжении граждан находится 988 тыс. личных подсобных хозяйств, на которые приходится около 20% в общем объеме производства. В основном здесь выращивается картофель, овощи и фрукты.

Для многих людей именно сельская местность является малой родиной. В современном обществе к уже проживающим в деревнях жителям присоединяются люди, готовые оставить привычный уклад жизни в городе. В заседании круглого стола приняли участие владельцы агроусадеб, крестьянско-фермерских хозяйств, представители родовых поместий, экопоселений.-0-