Нездоровая конкурентная борьба на рынке ЕАЭС заслуживает обсуждения на высоком уровне - Назаренко

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нездоровая конкурентная борьба на рынке ЕАЭС заслуживает серьезного обсуждения на высоком уровне. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы в рамках ЕАЭС, всех интеграционных образований больше, чем другие страны готовы к открытой конкуренции. И если нам кто-то из наших партнеров навязывает несколько нездоровую конкурентную борьбу, используя различные предлоги, чтобы не пустить нашу продукцию на свой рынок, мы считаем, что это заслуживает очень серьезного обсуждения на высоком уровне", - сказал Виктор Назаренко.

Он подчеркнул, что Беларусь готова предъявить систему технического регулирования, открыта для демонстрации системы аккредитации. "Мы готовы продемонстрировать компетентность своих лабораторий, предприятий и т.д. И предлагаем нашим партнерам - вы покажите нам свои, и тогда можно будет открыто обсуждать, кто из нас прав, кто не прав, - отметил председатель Госстандарта. - Сегодня для наших предприятий, органов по техническому регулированию открытая конкуренция на страшна, мы готовы к обсуждению, к здоровому соревнованию".

Как сообщалось, Россельхонадзор объявил, что с 6 июня вводит временные ограничения на поставку некоторых видов белорусской молочной продукции в таре больше 2,5 л.-0-