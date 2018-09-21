21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нигерия заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в области машиностроения, сообщил сегодня журналистам первый секретарь посольства Нигерии в России и в Беларуси по совместительству Десмонд Нвосу, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи

"Это как минимум третий мой визит в Беларусь. Мы посетили выставку "Белагро", провели переговоры с Минским тракторным заводом. Сегодня моя цель - пообщаться с белорусским бизнесом и найти точки соприкосновения. Нас интересует сфера машиностроения. Мы намерены продолжить переговоры с МТЗ. Нигерийская компания уже подписала с этим белорусским предприятием меморандум о сотрудничестве. Цель этого меморандума - создание сборочного производства белорусских тракторов на территории Нигерии", - сказал Десмонд Нвосу.

Во время встречи с торговыми советниками дипломатических представительств

В Минске проходит встреча руководителей белорусских предприятий с торговыми советниками дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси. Мероприятие приурочено ко Дню торгового советника, который ежегодно организует Белорусская торгово-промышленная палата. Программа включает пленарную часть с презентацией экономического и инвестиционного потенциалов страны, переговоры представителей белорусского бизнеса и торговых советников из дипломатических миссий, находящихся в Беларуси, а также в России и аккредитованных в Беларуси по совместительству. В формате B2D будут обсуждены перспективы взаимодействия по расширению экспорта, проблемные вопросы сбыта белорусской продукции. Запланировано и посещение СЗАО "БЕЛДЖИ", где дипломаты ознакомятся с работой первого в Беларуси завода полного цикла по производству легковых автомобилей.-0-

Фото Максима Гучека