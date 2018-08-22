Номенклатура медизделий в ЕАЭС будет гармонизирована с международной

22 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Номенклатура медицинских изделий в Евразийском экономическом союзе будет гармонизирована с международной. Это предусмотрено меморандумом о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Агентством глобальной номенклатуры медицинских изделий, проект которого одобрен Коллегией ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"Агентство формирует и ведет признанный на международном уровне систематизированный номенклатурный классификатор видов медизделий. Глобальную номенклатуру сейчас используют более 70 национальных регуляторов медицинских изделий", - пояснили в ЕЭК.

В соответствии с меморандумом намечено обновлять номенклатуру медизделий ЕАЭС в соответствии с изменениями глобальной номенклатуры, обмениваться информацией и опытом, проводить совместные встречи, консультации, научно-практические семинары и конференции по вопросам, представляющим взаимный интерес.

"Реализация меморандума поможет гармонизировать номенклатуру медицинских изделий ЕАЭС с глобальной номенклатурой, наладить взаимодействие по классификации медизделий сторон, совершенствованию их номенклатур", - добавили в пресс-службе.-0-