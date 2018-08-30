Нормативный капитал белорусских банков с начала года увеличился на 4,3% до Br10,28 млрд

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нормативный капитал банков по состоянию на 1 августа составил Br10,28 млрд и увеличился по сравнению с данными на 1 января на Br432,1 млн, или на 4,3%. Такие данные приводятся в статистическом бюллетене Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Достаточность нормативного капитала в целом по банковскому сектору на 1 августа составила 18,8% (на 1 января - 18,5%) при нормативе не менее 10%.

Совокупный зарегистрированный уставный фонд действующих банков с начала года увеличился на Br25,4 млн и составляет Br5,2 млрд.

Активы банков на 1 августа сложились в сумме Br66,54 млрд, с начала года они уменьшились на 0,2%. Доля активов в иностранной валюте уменьшилась с 56% на 1 января до 53,9% на 1 августа. Удельный вес требований к экономике (субъектам хозяйствования и физическим лицам) в активах банков составил 68,3% (на 1 января - 64,9%).

По данным на 1 августа, в Беларуси зарегистрированы 4 небанковские кредитно-финансовые организации и 28 банков, из которых 4 банка находятся в стадии банкротства или ликвидации. В 20 учреждениях присутствует иностранный капитал, при этом в 14 банках доля участия зарубежных инвесторов в уставном фонде превышает 50%.-0-