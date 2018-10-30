Нормативный капитал белорусских банков с начала года увеличился на 5,7% до Br10,41 млрд

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
30 октября 2018, Вт
+9°C
Сплошная облачность EUR 2.409
USD 2.1178
RUB 3.2213
Главное
Армен Саркисян и Александр Лукашенко Лукашенко: Армения в лице Беларуси всегда будет иметь хорошего и надежного друга
Президент
Румас: у Беларуси и Молдовы есть большой потенциал для наращивания товарооборота
Экономика
В Беларуси готовят проект указа о едином перечне административных процедур в отношении бизнеса
Экономика
Квартиру в Минске и два из пяти внедорожников от "Евроопт" выиграли покупатели онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл"!
Общество
Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан в ноябре
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Квартиру в Минске и два из пяти внедорожников от "Евроопт" выиграли покупатели онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл"!
19:37 Общество
Румас: у Беларуси и Молдовы есть большой потенциал для наращивания товарооборота
19:33 Экономика
Светящийся шар с логотипом II Европейских игр появился у Дворца спорта в Минске
19:17 Регионы
Сотрудничество стран СНГ в борьбе с незаконной миграцией обсудят в Бишкеке
19:10 Общество
Беларусь заинтересована в создании новых совместных предприятий с Казахстаном - Мясникович
18:57 Экономика
Совместное учение с миротворческими контингентами стран ОДКБ проходит в Екатеринбурге
18:45 Общество
Макей и еврокомиссар Хан обсудили актуальные вопросы взаимоотношений Беларуси и ЕС
18:36 Политика
В Гомельской области необоснованное посредничество в поставке шрота повлекло удорожание продукции АПК
18:21 Регионы
Сегодня легендарный Владимир Маркин разыграет квартиру и автомобили от "Евроопт"! Смотрите на ОНТ в 18.20!
18:20 Общество
Международный фестиваль полнокупольных фильмов откроется в Минском планетарии 2 ноября
18:19 Культура
Объявлен конкурс на создание логотипа "Брест - культурная столица Содружества 2019"
18:06 Регионы
В Могилевской области с начала сезона отравились грибами 6 человек
17:59 Происшествия
Зась обсудил с секретарем Совбеза Армении проблемы международной безопасности
17:55 Политика
В Ивацевичском районе рабочий получил травмы при уборке свеклы
17:55 Происшествия
Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан в ноябре
17:52 Общество
Технологию по снижению воздействия противогололедных смесей на деревья применят в Минске
17:51 Регионы
Андрей Арямнов включен в состав сборной на ЧМ по тяжелой атлетике в Ашхабаде
17:47 Спорт
Музей истории Великой Отечественной войны присоединится к российскому проекту "Территория Победы"
17:46 Общество
Андрей Сидоренко назвал состав сборной Беларуси по хоккею на матчи в ноябре
17:35 Спорт
Снег с минских улиц будут вывозить на десять площадок
17:30 Регионы
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
К юбилею молодежного движения К юбилею молодежного движения
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Нормативный капитал белорусских банков с начала года увеличился на 5,7% до Br10,41 млрд

Экономика 30.10.2018 | 17:28
Фото из архива
Фото из архива

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нормативный капитал банков по состоянию на 1 октября составил Br10,41 млрд и увеличился по сравнению с данными на 1 января на Br566,2 млн, или на 5,7%. Такие данные приводятся в статистическом бюллетене Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Достаточность нормативного капитала в целом по банковскому сектору на 1 октября составила 18,2% (на 1 января - 18,5%) при нормативе не менее 10%.

Совокупный зарегистрированный уставный фонд действующих банков с начала года увеличился на Br84,8 млн и составляет Br5,2 млрд.

Активы банков на 1 октября сложились в сумме Br70,19 млрд, с начала года они увеличились на 5,3%. Доля активов в иностранной валюте уменьшилась с 56% на 1 января до 55% на 1 октября. Удельный вес требований к экономике (субъектам хозяйствования и физическим лицам) в активах банков составил 67,9% (на 1 января - 64,9%).

По данным на 1 октября, в Беларуси зарегистрированы 3 небанковские кредитно-финансовые организации и 28 банков, из которых 4 банка находятся в стадии банкротства или ликвидации. В 19 учреждениях присутствует иностранный капитал, при этом в 14 банках доля участия зарубежных инвесторов в уставном фонде превышает 50%.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
банки, Нацбанк
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.409 BYN 2.405 BYN 2.409 BYN
USD
2.1178 BYN 2.116 BYN 2.121 BYN
RUB
3.2213 BYN 3.216 BYN 3.225 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

БГУ запустил собственный космический спутник
Все видео

Фотоновости

Светящийся шар с логотипом II Европейских игр появился у Дворца спорта в Минске
Все фото

Инфографика

Минск принимает встречу Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности Мюнхенская конференция по безопасности (МКБ) проводится в г.Мюнхене (Германия) ежегодно, начиная с 1963 года.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко О преемственности, новых проектах и задачах - итоги встречи Лукашенко с молодежью в столетие ВЛКСМ
Лукашенко: Армения в лице Беларуси всегда будет иметь хорошего и надежного друга
Лукашенко поздравил Жаира Болсонару с избранием на пост Президента Бразилии
Политика
Армен Саркисян Саркисян: образ Беларуси в мире - это образ стабильности и предсказуемости
Макей и еврокомиссар Хан обсудили актуальные вопросы взаимоотношений Беларуси и ЕС
Зась обсудил с секретарем Совбеза Армении проблемы международной безопасности
Происшествия
Фото Гродненского областного управления МЧС Более 60 детей эвакуировали из сада в Гродненском районе из-за короткого замыкания
В Могилевской области с начала сезона отравились грибами 6 человек
В Ивацевичском районе рабочий получил травмы при уборке свеклы
Общество
Фото из архива Расчетная норма рабочего времени на 2019 год установлена в Беларуси
Квартиру в Минске и два из пяти внедорожников от "Евроопт" выиграли покупатели онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл"!
Сотрудничество стран СНГ в борьбе с незаконной миграцией обсудят в Бишкеке
Регионы
Фото из архива Качеству дорог в Минской области нужно уделить серьезное внимание - Евсеев
Светящийся шар с логотипом II Европейских игр появился у Дворца спорта в Минске
В Гомельской области необоснованное посредничество в поставке шрота повлекло удорожание продукции АПК
Спорт
Арина Соболенко. Фото организаторов турнира Арина Соболенко победно начала малый итоговый турнир WTA в Чжухае
Андрей Арямнов включен в состав сборной на ЧМ по тяжелой атлетике в Ашхабаде
Андрей Сидоренко назвал состав сборной Беларуси по хоккею на матчи в ноябре
Технологии
Фото БГУ Белгосуниверситет запустил собственный космический спутник
Instagram будет показывать больше информации о пользователях
Жилой дом из земли и рисовой шелухи напечатали на 3D-принтере
Культура
Фото 4vf.net Пресс-конференция к Международному фестивалю современной хореографии пройдет в БЕЛТА 31 октября
Международный фестиваль полнокупольных фильмов откроется в Минском планетарии 2 ноября
В Италии открыли памятник Максиму Горькому
В мире
Фото emigrant.guru Трамп намерен отменить предоставление гражданства США по праву рождения
Сильные снегопады обрушились на центральную Францию
Музыкальный фестиваль "Жара-2019" пройдет в Баку 25-28 июля
Калейдоскоп
Фото Change.org. Фанаты "Властелина колец" хотят превратить небоскреб в башню Саурона
Роналду стал самым популярным человеком в Instagram
За состоянием беременной Меган Маркл следит команда из 20 медиков
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Анатолий Котов,
Сергей Шаблыко,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда 6 ноября, 11:00 Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами Пресс-конференция 31 октября, 14:00 XXXI Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) Пресс-конференция Анатолий Сивак,
Александр Головнев,
Сергей Дубина,
Артем Сикорский 23 октября Развитие транспортной инфраструктуры в Беларуси: предварительные итоги 2018 года и планы до 2020 года Пресс-конференция Анастасия Сорокина,
Владислав Ковалев,
Ланита Стецко 11 октября Беларусь примет 45-ю Всемирную шахматную олимпиаду Пресс-конференция Ольга Прудникова,
Михаил Малашенко,
Ия Малкина,
Сергей Щербаков,
Григорий Бондарев 4 октября Цели устойчивого развития Республики Беларусь: энергетика, экология, энергоэффективность
Газета 7 дней
Белорусская кухня: неделя удовольствия
ПОСТ № 1: Вахта памяти
Бить во все колокола
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил ОРДА. Мы должны быть вместе
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука – аграриям в помощь
Не расстались с комсомолом…
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия