Нормативный капитал белорусских банков с начала года увеличился на 5,7% до Br10,41 млрд

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нормативный капитал банков по состоянию на 1 октября составил Br10,41 млрд и увеличился по сравнению с данными на 1 января на Br566,2 млн, или на 5,7%. Такие данные приводятся в статистическом бюллетене Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Достаточность нормативного капитала в целом по банковскому сектору на 1 октября составила 18,2% (на 1 января - 18,5%) при нормативе не менее 10%.

Совокупный зарегистрированный уставный фонд действующих банков с начала года увеличился на Br84,8 млн и составляет Br5,2 млрд.

Активы банков на 1 октября сложились в сумме Br70,19 млрд, с начала года они увеличились на 5,3%. Доля активов в иностранной валюте уменьшилась с 56% на 1 января до 55% на 1 октября. Удельный вес требований к экономике (субъектам хозяйствования и физическим лицам) в активах банков составил 67,9% (на 1 января - 64,9%).

По данным на 1 октября, в Беларуси зарегистрированы 3 небанковские кредитно-финансовые организации и 28 банков, из которых 4 банка находятся в стадии банкротства или ликвидации. В 19 учреждениях присутствует иностранный капитал, при этом в 14 банках доля участия зарубежных инвесторов в уставном фонде превышает 50%.-0-