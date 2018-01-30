Нормативный капитал белорусских банков в 2017 году вырос на 12,7% до Br9,853 млрд

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нормативный капитал банков по состоянию на 1 января 2018 года составил Br9,853 млрд и увеличился по сравнению с 1 января 2017 года на Br1,112 млрд, или 12,7%. Такие данные приводятся в бюллетене банковской статистики Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Достаточность нормативного капитала в целом по банковскому сектору на 1 января составила 18,5% (на 1 января 2017 года показатель был на уровне 18,6%) при нормативе не менее 10%.

Совокупный зарегистрированный уставный фонд по банковскому сектору в прошлом году увеличился на Br462,2 млн и составляет Br5,181 млрд.

Активы банков на 1 января сложились в сумме Br66,679 млрд, с начала 2017 года года они увеличились на 3,4%. Доля активов в иностранной валюте уменьшилась с 61,7% (на 1 января 2017 года) до 56% (на 1 января 2018-го). Удельный вес требований к экономике (субъектам хозяйствования и физлицам) в активах банков составил 64,9% (на 1 января 2017-го - 62,5%).

По состоянию на 1 января банковский сектор Беларуси включал 28 банков (из них четыре банка находятся в стадии банкротства или ликвидации) и три небанковские кредитно-финансовые организации. В 20 банках и НКФО присутствовал иностранный капитал, при этом в 14 банках доля участия иностранных инвесторов в уставном фонде превышала 50%.-0-