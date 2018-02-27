27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая редакция закона "Об обеспечении единства измерений" будет разработана в 2018 году. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Текущий год мы посвящаем закону "Об обеспечении единства измерений". Эта сфера емкая, потому что измерения не имеют отраслевого принципа. Разрабатывая изменения в закон, хотели бы вместе с партнерами по ЕАЭС обсудить то, что мы должны сделать в нашей стране, которая является прогрессивной и во многих сферах служит примером. Обновленный закон выйдет в этом году", - сказал Виктор Назаренко.

Проект изменений в закон разрабатывается с учетом положений договора о ЕАЭС и продолжает политику, проводимую в рамках Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ. Новая редакция закона направлена на реализацию концепции развития государственной метрологической службы Беларуси до 2020 года. Основные изменения коснутся метрологической прослеживаемости измерений, сферы законодательной метрологии, проведения метрологической экспертизы. Предполагается уполномочивание юридических лиц на выполнение работ, связанных с обеспечением единства измерений.

"Перед государственной метрологической службой стоит задача по повышению компетенции персонала, технического уровня", - отметил председатель Госстандарта.-0-