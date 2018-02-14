Новую форму ипотечного кредитования планируется ввести в Беларуси в 2018 году - Калинин

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новую форму ипотечного кредитования планируется ввести в Беларуси в 2018 году. Об этом заявил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин сегодня на открытии центра ипотечного кредитования БПС-Сбербанка в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работаем в правительстве над созданием ипотечной формы взаимоотношений кредитования, планируем в текущем году ввести форму ипотечного кредитования. Нужно решить ряд вопросов в ведении государственных органов, для того чтобы человеку было удобно и он был прежде всего защищен - чтобы была предоставлена гарантия банков и государства", - сказал Анатолий Калинин.

Он также подчеркнул, что в рамках проводимой социальной политики в Беларуси каждый год совершенствуются подходы в жилищном строительстве. "Самое главное, как обозначил глава государства, каждый гражданин должен иметь свою квартиру. Сегодня обеспеченность жильем на одного гражданина составляет 26,5 кв.м. Каждая семья хочет жить отдельно. Для этого мы ищем и создаем новые условия. Одно из условий - это указ №240 - единственный инструмент, который позволяет гражданам получить кредит на льготных условиях независимо от банка - предоставляются единые условия", - отметил вице-премьер.

Анатолий Калинин

Кроме того, расширяется возможность предоставления накопительного кредитования. "Сегодня уже более 10 тыс. человек кредитуется - в основном в Беларусбанке. Мы предлагаем всем банкам участвовать в этой форме, что позволит нашему гражданину иметь надежные условия без каких-то сложностей", - добавил Анатолий Калинин.

В центре ипотечного кредитования БПС-Сбербанка, расположенном по ул. Свердлова, 24, в течение одного дня можно получить жилищный кредит, совершить сделку и зарегистрировать объект недвижимости в Минске и Минском районе. В нем можно совершить все процедуры для покупки жилья - от получения кредита до регистрации недвижимости. На решение жилищного вопроса при наличии документов уйдет всего один день, тогда как в обычном отделении только оформление крупного кредита занимает несколько суток. На месте можно заключить договор об ипотеке и решить другие вопросы, необходимые для совершения и регистрации сделки.

Центр работает по принципу одного окна: в одном месте клиенту предоставят заемные ресурсы, подготовят документы и оформят сделку. Для последней задачи организовано рабочее место государственного регистратора Минского городского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру. Приоритетное направление - предоставление населению кредитов с господдержкой по адресному субсидированию в жилищном строительстве по указу №240.-0-

Фото Рамиля Насибулина