30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новую версию прогноза научно-технического прогресса Беларуси планируется подготовить к 2019 году. Об этом сегодня на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики заявил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый вице-премьер проинформировал, что к моменту формирования следующей пятилетки, то есть к 2019 году, должна быть готова новая версия комплексного прогноза научно-технического прогресса Беларуси до 2040 года. Он отметил, что под новую технологическую платформу необходимо искать ресурсы, и назвал несколько путей для достижения поставленных целей. Так, по словам Василия Матюшевского, предстоит добиться максимальной отдачи от модернизированных предприятий в традиционных отраслях экономики. Это деревообработка, производство целлюлозы и картона, стройматериалов, нефтехимия, легкая промышленность.

Новая экономика подразумевает взрывной рост сферы услуг, малое и среднее предпринимательство. Первый вице-премьер напомнил о таком важном направлении, как цифровизация экономики в целом, включая традиционные отрасли. Принятый в прошлом году декрет №8 "О развитии цифровой экономики" уже дает определенные результаты. Так, произошел взрывной рост числа резидентов ПВТ. Если с 2006-го по 2017 год их количество увеличилось с 15 до 192, то только за март 2018-го в качестве резидентов парка зарегистрировано 46 новых компаний, обратил внимание Василий Матюшевский. Еще одним мощным центром роста он назвал Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".-0-