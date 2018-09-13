Новые представители Беларуси в Коллегии ЕЭК приступили к работе

13 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Новые представители Беларуси в Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приступили к работе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Решением глав государств Евразийского экономического союза назначены новые члены Коллегии ЕЭК: Виктор Назаренко - министром по техническому регулированию ЕЭК, Александр Субботин - министром по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК", - отметили в пресс-службе.

Министр ЕЭК Виктор Назаренко приступил к своим обязанностям с 12 сентября, министр ЕЭК Александр Субботин - с 13 сентября. Оба члена Коллегии представляют в ЕЭК Беларусь.

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