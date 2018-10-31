Новые размеры минимальных потребительских бюджетов установлены в Беларуси

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлены размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в средних ценах сентября 2018 года в расчете на месяц на период с 1 ноября 2018 года по 31 января 2019 года, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Такое решение содержится в постановлении Министерства труда и социальной защиты от 26 октября 2018 года №78.

Так, минимальный потребительский бюджет для трудоспособного населения на указанный период составит Br446,02, пенсионеров - Br349,35, студентов - Br328,98, детей в возрасте до трех лет - Br282,23, детей в возрасте от трех до шести лет - Br365,35, детей в возрасте от шести до восемнадцати лет - Br379,23, на одного члена семьи из четырех человек - Br347,74, молодой семьи из трех человек - Br377,03.

Удельный вес основных статей потребительских расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах сентября распределяется так: продукты питания - 48,6%, одежда, белье, обувь - 19,3%, жилищно-коммунальные услуги - 8,5%, бытовые услуги, транспорт, связь - 8,9%, мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения - 8,9%, культурно-просветительные мероприятия и отдых - 1,4% и др.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-