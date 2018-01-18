Нацбанк утвердил требования к вознаграждениям сотрудникам банков

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк устанавливает новые требования к организации системы вознаграждений и компенсаций в банках, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Для совершенствования корпоративного управления в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях и ОАО "Банк развития Республики Беларусь" Национальным банком устанавливаются требования к организации системы вознаграждений и компенсаций. Соответствующее решение содержится в постановлении правления Нацбанка от 29 декабря 2017 года №544, которое вступает в силу с 1 апреля 2018 года. Временной промежуток позволит банкам, небанковским кредитно-финансовым организациям и Банку развития внести изменения в учредительные документы и локальные нормативные правовые акты.

"Национальный банк последовательно и целенаправленно осуществляет развитие корпоративного управления в банках путем внедрения международных стандартов и принимает активное участие в построении корпоративного управления на практике. Неотъемлемой частью корпоративного управления в банке является система вознаграждений и компенсаций, эффективность функционирования которой в совокупности с другими составляющими корпоративного управления позволяет обеспечивать устойчивость и безопасность функционирования банка в долгосрочном периоде", - подчеркнули в Нацбанке.

Изменения, предусмотренные постановлением №544, должны обеспечить единообразное понимание банковским сообществом надлежащей практики поощрения труда работников банковской сферы, а также разработку банками правил стимулирования труда работников исходя из эффективности их деятельности с учетом принимаемых рисков.

Заложенные в документе подходы широко применяются в мировой практике при организации банками систем вознаграждений и компенсаций и предусматривают, к примеру, создание в банках, НКФО, относимых Национальным банком к числу системно значимых, а также ОАО "Банк развития Республики Беларусь" комитета по вознаграждениям, возглавляемого независимым директором. Кроме того, предполагается определение размера вознаграждений и компенсаций исходя из результатов деятельности работников и банка с учетом принятых ими рисков, риск-профиля и масштабов деятельности банка, а также установление перечня работников, принимающих решения об осуществлении банком операций и других сделок, результаты которых могут существенно повлиять на уровень принимаемых банком рисков, и требований к порядку выплаты вознаграждений и компенсаций.

Также постановлением предусмотрено уменьшение размера или отмена выплаты вознаграждений и компенсаций в случае нарушения установленных ограничений (лимитов) риска, внутренних процессов управления рисками, требований законодательства, реализации принятых работником и (или) банком рисков, неэффективной и (или) убыточной деятельности банка. В документе заложена и возможность выплаты руководству банка вознаграждения по итогам работы за отчетный год или годового бонуса частями в течение нескольких лет, а также возможность отмены выплаты руководству банка либо уменьшения размера вознаграждения (его части) по итогам работы за отчетный год или годового бонуса в случае невыполнения условий, установленных общим собранием акционеров банка (прежде всего в случае реализации рисков, принятых банком в периоде, за который выплачивается вознаграждение).

Эффективность созданных в банках систем вознаграждений и компенсаций будет оцениваться Национальным банком при осуществлении оценки эффективности системы корпоративного управления банка.-0-