9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый авиаремонтный завод начнет работу до конца февраля, сообщил сегодня журналистам министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак после итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается авиаремонтного завода, то он практически введен в эксплуатацию, все работы завершены еще в прошлом году. В течение ближайших 10 дней акт госкомиссии будет подписан. Сейчас прибыл новый борт, который будут разбирать в новом цеху завода", - сказал министр. Он уточнил, что работы начнут уже в этом месяце.

По словам Анатолия Сивака, сейчас есть задержка в наладке оборудования. "Проблема еще и в том, что это достаточно непростой переход с одной площадки на другую. Старая площадка находится в производстве, там стоят разобранные самолеты. Они не транспортабельны, их ремонт нужно завершить", - пояснил он. Крайний самолет планируется поднять со старой производственной площадки в мае. До этого специалистам авиаремонтного завода придется работать на две площадки.

Министр сообщил о планах в 2018 году начать строительство еще одного цеха авиаремонтного завода. Предполагалось, что это будет цех покраски. "Но в чистом виде этого цеха не будет, он будет одновременно и сборочным цехом. Работы по его строительству планируется начать в 2018 году", - отметил Анатолий Сивак.

Изначально предполагалось строительство третьего цеха - механического, но и от него было решено отказаться. "Мы пошли на удешевление, потому что должны были сохранить технологии, которые использовались на старых советских самолетах, связанные с различными гальваническими процессами. Это бы усложняло новую площадку, и мы отказались от этой стройки. Вместо этого забираем такое предприятие, как "Белдортехника" в Смолевичах. Его коллектив переходит в состав авиаремонтного завода, и на этой площадке будет вестись часть технологических операций", - сообщил министр.-0-