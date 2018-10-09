Новый бенчмарк на рынке синдикаций

Белагропромбанк задал новый бенчмарк на белорусском рынке синдикаций, реализовав сделку, в рамках которой заемные средства от пула российских банков были привлечены на трехлетний срок, что является беспрецедентным для белорусского финансового рынка.

Привлечение ресурсов от российских банков на трехлетний срок позволило Белагропромбанку предоставить своим клиентам максимально комфортные условия для финансирования их внешнеторговых проектов.

Это стало возможным в результате проведенной банком работы по пролонгации части синдицированного кредита, привлеченного Белагропромбанком в апреле 2017 года, общий объем которого составил 190 млн евро.

При пролонгации синдицированного кредита основной фокус был сделан на оптимизации структуры долговой нагрузки Белагропромбанка, и, что особенно важно в текущих экономических и геополитических реалиях, на снижении стоимости заимствования.

Белагропромбанк благодарит всех участников сделки за профессионализм и оперативную работу по сделке.

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