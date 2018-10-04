Новый резидент с немецким капиталом создаст в "Великом камне" производство медизделий

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резидент с немецким капиталом ООО "СФ Медикал Продактс" зарегистрирован в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт парка.
Проект направлен на создание высокотехнологичного производства медицинских изделий, таких как внутрисосудистые катетеры, шприцы трехкомпонентные, иглы инъекционные стерильные и др.
Около 90% производимых медицинских изделий будут экспортироваться в Евросоюз, ЕАЭС, СНГ и страны Ближнего Востока. Инвестиции на первом этапе составят более $5 млн. Проект предусматривает создание более 100 рабочих мест.
Выпуск продукции планируется начать в 2019-2020 годах.
Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - территория со специальный правовым режимом, у резидентов есть ряд льгот. На территории парка планируется разместить производственные и жилые зоны, офисные и торгово-развлекательные комплексы, финансовый и научно-исследовательский центры.-0-
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