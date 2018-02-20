Новый резидент СЭЗ "Минск" построит завод по производству добавок в бетон

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В СЭЗ "Минск" сегодня зарегистрирован новый резидент - ООО "БаФаХимБел", сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Инвестпроект, который реализует резидент, предусматривает организацию завода по производству добавок в бетон различного назначения. Предприятие будет выпускать продукцию для комплексного улучшения свойств бетона, придания ему дополнительных характеристик. Источником финансирования проекта являются прямые инвестиции учредителя - турецкой компании YAKEM. Ее вклад также заключается в передаче инновационных технологий производства.

Данная компания хорошо известна на строительном рынке, специализируется на изготовлении добавок в бетон и разнообразных примесей. В свою очередь ООО "БаФаХимБел" намерено стать ведущим предприятием в этой сфере на территории Беларуси. Завод будут отличать высокая степень механизации и автоматизации, серьезный внутренний контроль качества.

Порядка 90% произведенных ООО "БаФаХимБел" добавок будут поставляться на экспорт в ближнее и дальнее зарубежье.-0-