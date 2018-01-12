Новый резидент СЭЗ "Минск" построит завод по выпуску ветпрепаратов

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент - ООО "Гринбиовет"- зарегистрирован в СЭЗ "Минск", сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Компания планирует построить завод по выпуску ветеринарных дезинфицирующих и антисептических препаратов по стандарту GMP. Согласно договору, инвестиции в производство в течение трех лет составят около $600 тыс., будет создано не менее 19 рабочих мест. Как ожидается, предприятие начнет производственную деятельность в III квартале 2021 года. Предполагается оборудовать современные производственные, складские, административные помещения, лабораторию.

Для Беларуси производство ООО "Гринбиовет" является импортозамещающим, поставляемые из-за рубежа аналоги в несколько раз дороже планируемых к выпуску препаратов. Продукция будет реализовываться в Беларуси, России, других странах СНГ.

Свободная экономическая зона "Минск" образована в 1998 году с целью привлечения отечественных и иностранных инвестиций для создания и развития производств, основанных на новых и высоких технологиях, обеспечения благоприятных условий для экономического развития региона. С момента создания СЭЗ ее площадь увеличилась более чем в два раза и сегодня составляет 2,6 тыс. га.

Здесь расположились более 110 действующих предприятий-резидентов с белорусскими и иностранными инвестициями. Для организации производств построено и реконструировано 39 заводов, 12 предприятий еще строятся, 12 находятся на стадии проектирования. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, строительная промышленность. В производства вложен финансовый капитал из 23 стран. Крупными инвесторами стали Россия, Великобритания, Германия, Кипр, Эстония, Латвия и США.-0-