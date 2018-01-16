Новый резидент СЭЗ "Минск" станет участником инновационного проекта в сфере энергетики

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент зарегистрирован в СЭЗ "Минск" - ООО "Научно-инжиниринговый центр "ЭнергоТех", сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.
Общество с ограниченной ответственностью организует производство продукции в сфере энергетики и машиностроения. Речь идет о сложных деталях и узлах энергосберегающих установок, которые используются для утилизации энергии избыточного давления природного газа на газорегуляторных пунктах. По сути, это инновационный проект группы компаний во взаимодействии с Научно-технологическим парком БНТУ "Политехник" и предприятием "Минсккоммунтеплосеть". Проект направлен на развитие современных технологий выработки электроэнергии.
Договором предусмотрен объем инвестиций в производство со стороны нового резидента не менее $600 тыс. в течение 2018-2019 годов. Также по 2021 год включительно ООО "Научно-инжиниринговый центр "ЭнергоТех" должно создать не менее 5 новых рабочих мест.
Ожидается, что само производство будет запущено в четвертом квартале этого года.-0-
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