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Новый резидент СЭЗ "Минск" займется оказанием комплекса транспортно-логистических услуг

Экономика 26.02.2018 | 16:19

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент зарегистрирован в СЭЗ "Минск": ООО "ПримГрад" займется оказанием комплекса транспортно-логистических услуг, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Общество с ограниченной ответственностью реализует инвестиционный проект по строительству транспортно-производственного предприятия. Предполагается, что компания будет оказывать услуги по грузоперевозкам, транспортно-экспедиционные услуги, а также осуществлять ремонтные работы и техническое обслуживание грузового транспорта. В качестве потенциальных клиентов рассматриваются в том числе другие резиденты СЭЗ и зарубежные заказчики.

Кроме того, ООО "ПримГрад" намерено сдавать в аренду свободные помещения административно-бытового корпуса и производственные площади.

Предприятие стало шестым резидентом свободной экономической зоны, зарегистрированным в 2018 году. В прошлом году 13 предприятий получили такой статус, в 2016-м - 9, в 2015-м - 6.-0-

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Теги
Минск, СЭЗ
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