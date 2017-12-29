Новый резидент СЭЗ "Витебск" инвестирует более 5 млн евро в создание производства газовых баллонов

29 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Администрация СЭЗ "Витебск" зарегистрировала в качестве резидента ООО "Цилиндерс-Бел" с проектом по созданию производства стальных бесшовных газовых баллонов, сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник главы администрации СЭЗ Юлия Миколайчик.

Учредителями компании-резидента выступают чешское акционерное общество "Цилиндерс Холдинг" и ОАО "БМЗ" - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания". Проект планируется реализовать на одной из площадок СЭЗ в Орше, при этом будут вовлечены в оборот неиспользуемые производственные здания ОАО "Завод "Легмаш". Общие инвестиционные затраты по проекту прогнозируются на уровне более 5 млн евро. Предполагается создание около 50 рабочих мест. Запуск предприятия намечен на второй квартал 2019 года, выйти на полную производственную мощность, которая составит более 50 тыс. штук в год, предполагается в 2022-м.

Стальные бесшовные баллоны высокого давления предназначены для транспортировки и хранения сжатых, сжиженных и растворенных технических газов. Они представляют собой стальные цилиндрические сосуды, в горловине которых имеется конусное отверстие с резьбой для установки запорного вентиля. На предприятии в СЭЗ "Витебск" планируется выпускать баллоны объемом от 0,8 л до 140 л и рабочим давлением 200-350 бар. Продукция является импортозамещающей и экспортно ориентированной (около 97% производимой продукции будет поставляться на внешние рынки).

СЭЗ "Витебск" образована в 1999 году, занимает территорию площадью свыше 2,4 тыс. га и состоит из 13 секторов: семи в Витебске, четырех в Оршанском, а также по одному в Витебском и Поставском районах. Деятельность в качестве резидентов СЭЗ осуществляют 40 предприятий с капиталом из 12 стран в таких сферах, как машиностроение, электроника, ветеринария, химическая, топливная, пищевая, легкая промышленности. Общая численность работающих составляет почти 10,8 тыс. человек.-0-