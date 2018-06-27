Новый закон о госзакупках предусматривает электронную подачу жалоб - Колтович

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятые поправки в закон о госзакупках предусматривают электронную подачу жалоб. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, сообщает БЕЛТА.

Министр сообщил, что за прошлый год в ведомство поступило более 1 тыс. жалоб по поводу госзакупок, были рассмотрены более 700 обращений. "В новом законе предусмотрена электронная процедура подачи жалоб. Если мы увидим, что установлено нарушение, то будем выписывать предписание об устранении и применять штрафные санкции - 50 и 100 базовых величин (1 БВ составляет Br24,5), причем штрафы на членов комиссии тендерной комиссии предприятия и на руководителя этой комиссии", - сказал Владимир Колтович.

Говоря о механизме закупок малых объемов, министр отметил, что установление особого порядка проведения процедур госзакупок от 50 до 300 базовых величин предложено отнести к компетенции Совета Министров.

Как сообщалось, Палата представителей приняла сегодня во втором чтении поправки в закон о государственных закупках товаров (работ, услуг). Законопроект предусматривает создание государственной информационно-аналитической системы (ГИАС). Она должна заработать с 1 июля 2019 года. ГИАС будет взаимодействовать со всеми государственными информационными ресурсами, например, налоговых органов, Минфина, а также с торговыми и биржевыми площадками. Система будет служить площадкой для обработки, анализа, контроля и хранения всей информации о госзакупках. Любое юридическое и физическое лицо сможет на безвозмездной основе ею пользоваться, предварительно зарегистрировавшись.

Таким образом создаются условия для противодействия коррупции. Любой участник госзакупок будет понимать, что все данные будут находиться в открытом доступе, в том числе для контролирующих органов.

Сфера госзакупок в Беларуси уходит в онлайн, и это создает дополнительные барьеры для коррупционных проявлений. В частности, появилась возможность заключать договоры в электронном виде. Это исключает вероятность того, что исполнитель сможет изменить его условия, увеличив, например, сроки выполнения обязательств и подняв тем самым цену. Законопроект детально регламентирует выполнение госзакупок. Сокращены сроки, которые отводятся на подготовку и предъявление документов, они будут составлять от 5 до 15 дней. В три раза - с 30 до 10 дней - уменьшается срок рассмотрения жалоб. Эти и другие меры позволят ускорить процедуры госзакупок, сделают их более прозрачными.-0-