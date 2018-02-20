НЦЗПИ изучает проблемы применения новых правовых актов в сфере развития бизнеса

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сайте Национального центра законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) в рубрике "Дебюрократизация административных процедур и улучшение бизнес-климата в Республике Беларусь" изучаются проблемы применения новых правовых актов в сфере развития бизнеса. Об этом БЕЛТА сообщает со ссылкой на
Посетители сайта с помощью специальной формы могут сообщить о неоднозначном толковании на практике положений декрета №7 "О развитии предпринимательства" и указа №510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь" (с изменениями, внесенными указом №376); о назначении проверок субъектов хозяйствования при отсутствии установленных законодательством оснований для их проведения; о необоснованном привлечении субъектов хозяйствования к административной ответственности; о наложении ареста на счета организаций и индивидуальных предпринимателей и др.
Полученная информация будет использована при совершенствовании правового регулирования административных процедур, а также для устранения излишних административных барьеров в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN