НЦЗПИ изучает проблемы применения новых правовых актов в сфере развития бизнеса

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сайте Национального центра законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) в рубрике "Дебюрократизация административных процедур и улучшение бизнес-климата в Республике Беларусь" изучаются проблемы применения новых правовых актов в сфере развития бизнеса. Об этом БЕЛТА сообщает со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале .

Посетители сайта с помощью специальной формы могут сообщить о неоднозначном толковании на практике положений декрета №7 "О развитии предпринимательства" и указа №510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь" (с изменениями, внесенными указом №376); о назначении проверок субъектов хозяйствования при отсутствии установленных законодательством оснований для их проведения; о необоснованном привлечении субъектов хозяйствования к административной ответственности; о наложении ареста на счета организаций и индивидуальных предпринимателей и др.

Полученная информация будет использована при совершенствовании правового регулирования административных процедур, а также для устранения излишних административных барьеров в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей.-0-