О приобретении госнедвижимости за криптовалюту пока речь не идет - Гаев

20 февраля, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. О приобретении объектов госнедвижимости за криптовалюту пока речь не идет. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси Андрей Гаев, передает корреспондент БЕЛТА.

"О приобретении за криптовалюту объектов госнедвижимости пока речь не идет, но Госкомимущество уделяет огромное внимание применению информационных технологий. И в геодезической деятельности, и в картографии создаются современные комплексы. При составлении топографических карт половину процессов автоматизировали. Приобрести, получить иными способами государственную недвижимость можно на разнообразных условиях и основаниях", - сказал Андрей Гаев.

Среди перспективных направлений в деятельности комитета применение технологии блокчейн. "В этом направлении планируем двигаться и в текущем году попробуем реализовать работу с использованием блокчейна по предварительной регистрации договоров долевого участия в строительстве. Для этого и законодательную основу необходимо будет создать. При этом внимательно изучили опыт Азербайджана", - отметил председатель Госкомимущества.-0-