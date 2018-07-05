ОАО "Гипросвязь" выдаст сертификат без лишних усилий и затрат!

Сегодня сертификация и декларирование позволяют поставщикам беспрепятственно реализовывать продукцию на белорусском рынке.
ОАО "Гипросвязь" осуществляет испытания средств электросвязи и другой продукции в собственных аккредитованных научно-исследовательских и испытательных лабораториях.
В рамках Национальной системы подтверждения соответствия ОАО "Гипросвязь" проводит сертификацию по требованиям энергоэффективности:
- внешних источников питания;
- офисной и бытовой техники:
варочных панелей
микроволновых печей
тостеров, фритюрниц
электроножей
мельниц
кофеварок
других приборов для приготовления и обработки пищи
принтеров
сканеров
мониторов
активных акустических систем с питанием от сети переменного тока
мультимедийных проекторов
радиоприемников
видеомагнитофонов
звукозаписывающей аппаратуры
звуковых усилителей
электромузыкальных инструментов
другого оборудования для записи и воспроизведения изображения и звука
домашних кинотеатров
- телевизоров и телевизионных мониторов.
А также осуществляет процедуры подтверждения соответствия:
приемного оборудования спутникового, кабельного и эфирного цифрового телевидения стандартов DVB-S/S2, DVB-С/С2, DVB-T/T2;
оборудования стационарных сетей электросвязи (коммутаторы, маршрутизаторы, IP-АТС, программные коммутаторы и пр.);
средств электросвязи, применяемых для построения сетей проводного абонентского доступа (терминалы GPON, домашние шлюзы, модемы и пр.);
встроенных радиочастотных устройств от 25 МГц (клавиатуры, пульты управления, наушники и пр.);
оборудования кодирования и мультиплексирования цифровых телевизионных сигналов;
оборудования тракта формирования и передачи цифровых телевизионных сигналов (телевизионное оборудование);
факс-модемов, факсимильных аппаратов;
радиоэлектронных средств электросвязи;
оконечных абонентских устройств систем сотовой подвижной электросвязи (планшеты, мобильные телефоны, датчики и пр.);
абонентских радиостанций;
радиооборудования стандарта DECT;
стационарных передатчиков;
радиовещательных и телевизионных цифровых ретрансляторов;
аппаратов телефонных, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи, радиотелефоны;
персональных электронных вычислительных машин (персональные компьютеры);
электрического оборудования бытового и промышленного назначения со встроенными модулями связи;
аудио- и видеоаппаратуры, приемников теле- и радиовещания.
В рамках требований технических регламентов Таможенного союза ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 проводятся процедуры соответствия:
технических средств электросвязи (маршрутизаторы, телефонные аппараты, базовые станции GSM и пр.);
оборудования информационных технологий (принтеры, колонки, сканеры, мониторы, активные акустические системы и пр.);
источников питания.
Мы поможем пройти процедуру сертификации и получить подтверждающий документ в кратчайшие сроки.
Всю необходимую информацию можно получить по телефонам: (+375 17) 331 49 70; (+375 17) 237 32 94 и электронной почте ivashkevich@giprosvjaz.by, litvinenko@giprosvjaz.by.
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