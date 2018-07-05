ОАО "Гипросвязь" выдаст сертификат без лишних усилий и затрат!

Сегодня сертификация и декларирование позволяют поставщикам беспрепятственно реализовывать продукцию на белорусском рынке.

ОАО "Гипросвязь" осуществляет испытания средств электросвязи и другой продукции в собственных аккредитованных научно-исследовательских и испытательных лабораториях.

В рамках Национальной системы подтверждения соответствия ОАО "Гипросвязь" проводит сертификацию по требованиям энергоэффективности:

- внешних источников питания;

- офисной и бытовой техники:

варочных панелей

микроволновых печей

тостеров, фритюрниц

электроножей

мельниц

кофеварок

других приборов для приготовления и обработки пищи

принтеров

сканеров

мониторов

активных акустических систем с питанием от сети переменного тока

мультимедийных проекторов

радиоприемников

видеомагнитофонов

звукозаписывающей аппаратуры

звуковых усилителей

электромузыкальных инструментов

другого оборудования для записи и воспроизведения изображения и звука

домашних кинотеатров

- телевизоров и телевизионных мониторов.

А также осуществляет процедуры подтверждения соответствия:

приемного оборудования спутникового, кабельного и эфирного цифрового телевидения стандартов DVB-S/S2, DVB-С/С2, DVB-T/T2;

оборудования стационарных сетей электросвязи (коммутаторы, маршрутизаторы, IP-АТС, программные коммутаторы и пр.);

средств электросвязи, применяемых для построения сетей проводного абонентского доступа (терминалы GPON, домашние шлюзы, модемы и пр.);

встроенных радиочастотных устройств от 25 МГц (клавиатуры, пульты управления, наушники и пр.);

оборудования кодирования и мультиплексирования цифровых телевизионных сигналов;

оборудования тракта формирования и передачи цифровых телевизионных сигналов (телевизионное оборудование);

факс-модемов, факсимильных аппаратов;

радиоэлектронных средств электросвязи;

оконечных абонентских устройств систем сотовой подвижной электросвязи (планшеты, мобильные телефоны, датчики и пр.);

абонентских радиостанций;

радиооборудования стандарта DECT;

стационарных передатчиков;

радиовещательных и телевизионных цифровых ретрансляторов;

аппаратов телефонных, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи, радиотелефоны;

персональных электронных вычислительных машин (персональные компьютеры);

электрического оборудования бытового и промышленного назначения со встроенными модулями связи;

аудио- и видеоаппаратуры, приемников теле- и радиовещания.

В рамках требований технических регламентов Таможенного союза ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 проводятся процедуры соответствия:

технических средств электросвязи (маршрутизаторы, телефонные аппараты, базовые станции GSM и пр.);

оборудования информационных технологий (принтеры, колонки, сканеры, мониторы, активные акустические системы и пр.);

источников питания.

Мы поможем пройти процедуру сертификации и получить подтверждающий документ в кратчайшие сроки.

Всю необходимую информацию можно получить по телефонам: (+375 17) 331 49 70; (+375 17) 237 32 94 и электронной почте ivashkevich@giprosvjaz.by, litvinenko@giprosvjaz.by.