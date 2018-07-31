Обязательная продажа валюты отменена на фоне стабилизации финансовой системы Беларуси - аналитик

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Указ об отмене обязательной продажи иностранной валюты принят на фоне стабилизации финансовой системы и валютной ситуации в Беларуси. Это отметил в эфире телеканала "Беларусь 1" финансовый аналитик Александр Сабодин, комментируя документ, сообщает БЕЛТА.

Стабильность белорусского рубля, рекордно низкая инфляция дают основания для оптимистичных прогнозов экспертов и объясняют, что для нового документа еще раньше была подготовлена соответствующая среда. "Серьезного влияния принятая мера на валютный рынок не окажет. Более того, чтобы реализовать эту программу, были созданы положительные предпосылки. Мы видим, что у нас финансовая система стабильная, спрос и предложение иностранной валюты сбалансирован", - отметил Александр Сабодин. При этом на повышение деловой активности, по его мнению, с принятием указа можно рассчитывать.

С предприятий снимают обязанность по продаже валютной выручки Отмена обязательной продажи части валютной выручки субъектами хозяйствования будет способствовать повышению конкурентоспособности белорусских экспортеров, станет существенным фактором улучшения условий ведения бизнеса в Беларуси.

"Финансовая система стала более стабильной, как и валютная ситуация. Это очень позитивный сигнал иностранным и внутренним инвесторам", - отметил и заведующий кафедрой БНТУ доктор экономических наук Сергей Солодовников.

Нацбанк также отмечает превышение предложения валюты над спросом, это происходит на всех сегментах валютного рынка. "Ни на бирже, ни на внебиржевом рынке это к каким-то последствиям не приведет", - заключил заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц.

Как сообщалось, обязательная продажа части валютной выручки отменена для либерализации валютных отношений и стимулирования деловой активности. Этот инструмент применялся в период становления белорусского рынка и способствовал формированию предложения иностранной валюты на валютной бирже, вместе с тем он являлся сдерживающим фактором, поскольку воспринимался инвесторами как признак административного регулирования и ограничений. Отмена обязательной продажи части валютной выручки субъектами хозяйствования будет способствовать повышению конкурентоспособности белорусских экспортеров, станет существенным фактором улучшения условий ведения бизнеса в Беларуси.-0-