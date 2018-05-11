Обязательная сертификация бытовой техники по энергоэффективности вводится с 1 июля

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 июля текущего года вводится обязательная сертификация бытовых электроприборов по требованиям энергоэффективности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Речь идет о холодильных и морозильных приборах, электрических духовых шкафах и варочных поверхностях, стиральных машинах, других видах бытового и офисного оборудования. Обязательная сертификация касается продукции как отечественного, так и импортного производства.

В Беларуси уже выдано около 100 таких сертификатов. Возможность досрочного проведения сертификации предусмотрена в техническом кодексе установившейся практики (ТКП 5.2.27-2017), регулирующем особенности подтверждения соответствия электрических энергопотребляющих устройств требованиям энергоэффективности. Такая мера позволяет изготовителям и поставщикам заблаговременно подтвердить соответствие продукции установленным требованиям и тем самым обеспечить ее присутствие на рынке страны.

При сертификации продукции, изготовленной в странах СНГ или ЕАЭС, данный ТКП также предусматривает возможность признания протоколов испытаний, проведенных в лабораториях, аккредитованных в этих государствах. Если продукция изготовлена не в странах СНГ и ЕАЭС, допускается применение протоколов испытаний, проведенных иностранными аккредитованными испытательными лабораториями и лабораториями изготовителя.

Ожидается, что введение обязательной сертификации будет способствовать повышению достоверности заявляемой информации о классе энергоэффективности электроприборов. "При эксплуатации холодильника класса А+++ расходуется в два разе меньше электроэнергии, чем при работе холодильника класса А. Покупая товар высокой энергоэффективности с целью экономии расхода энергоресурсов и, соответственно, платы за них, потребитель вправе рассчитывать на достоверность заявляемой информации", - отметили в пресс-службе.

Случаи недостоверно указанной информации, к примеру, были выявлены при проведении испытаний внешних источников питания, обязательная сертификация по требованиям энергоэффективности которых введена в Беларуси с 1 сентября 2017 года. Как рассказал начальник испытательного центра Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС) Роман Мордашов, отрицательные результаты испытаний этой продукции в 2017 году составляли 33%. В I квартале нынешнего года данный показатель уменьшился вдвое. "С одной стороны, это говорит о том, что случаи несоответствия заявленных классов энергоэффективности есть, а с другой - субъекты хозяйствования уже понимают, что нужно обеспечивать соответствие своей продукции установленным требованиям, подтверждать это в процессе испытаний и быть честными перед потребителем. Иначе прибор не сможет присутствовать на рынке страны", - добавил он.

Работы по подтверждению соответствия продукции требованиям энергоэффективности проводятся в четырех аккредитованных органах по сертификации (БелГИСС, БелГИМ, "БЕЛЛИС", ООО "Центр Сертификации Стандарт") и четырех испытательных лабораториях (БелГИСС, БелГИМ, "БЕЛЛИС", ЗАО "Атлант"). "Несмотря на то, что сейчас в процессе проведения сертификации находится целый ряд заявок, субъектам хозяйствования, желающим работать на рынке Беларуси добросовестно, стоит поторопиться. Времени остается не так много", - подчеркнули в пресс-службе.

В настоящее время в ЕАЭС на завершающей стадии находится подготовка технического регламента в сфере энергоэффективности электроприборов. Его действие будет распространяться на более широкую номенклатуру энергопотребляющей продукции. С вступлением в силу техрегламента национальные требования перестанут действовать.-0-