Обязательное страхование проектных организаций планируется закрепить в строительном кодексе

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обязательное страхование проектных, подрядных организаций планируется закрепить в Кодексе об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, сообщил в интервью газете "Рэспублiка" заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси Дмитрий Семенкевич, информирует БЕЛТА.

"В новом строительном кодексе, который будет внесен в парламент в 2020 году, планируем ввести систему обязательного страхования проектных, подрядных организаций. У нас немало проблем из-за ошибок проектировщиков. И потом собственными средствами они не могут покрыть затраты на устранение недостатков на стройплощадке - нет достаточных активов. Поэтому в стройкомплексе должны появиться страховые деньги и рейтинговая система. Если с ошибками работаешь, то страховые компании, учитывая эти риски, будут выставлять высокий процент и тем самым снижать конкурентоспособность таких проектных организаций. Сейчас страхование есть, но оно добровольное. И, к сожалению, не работает", - сказал Дмитрий Семенкевич.

В ближайшее время должно быть принято постановление, которое закрепит пакетный принцип выдачи разрешений на строительство. "Заказчик, инвестор обращается в исполком, заявляет свои намерения: хочу построить многофункциональный комплекс определенной вместимости с такими-то потребностями в ресурсах, подтвержденными предпроектной документацией. И в течение месяца получает весь пакет необходимых документов. Площадка должна быть готова и обеспечена всеми системами жизнеобеспечения", - пояснил замминистра.

Он также обратил внимание на то, что необходимо повышать роль архитектора-управленца. "Комитеты и отделы архитектуры и строительства должны возглавлять именно архитекторы, а сейчас это не всегда так. Вместе с другими подразделениями они должны заниматься развитием территорий", - подчеркнул Дмитрий Семенкевич.

За счет денег от продажи участков и возвратных средств за подключение к инфраструктуре будут формироваться целевые бюджетные фонды на развитие территорий. "Это должно быть закреплено нормативно в начале 2019 года. И снос старой застройки также должен происходить не силами инвестора. "Минск-Мир" - отличный в этом смысле пример. Минск сам создает городские магистрали, инфраструктуру, сносит гаражи и частные дома. Инвестор не входит в имущественные вопросы. Это мы планируем внедрить повсеместно", - рассказал замминистра.-0-