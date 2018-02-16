Объединение национальных сегментов Евразийской сети промкооперации и субконтрактации завершат в 2018 году

16 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Объединение национальных сегментов Евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации будет завершено в 2018 году. Об этом заявил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

В настоящее время в рамках создания Евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации подписано соглашение о сотрудничестве между ключевыми партнерами: республиканскими центрами трансфера технологий Армении и Беларуси, Центром внедрения инноваций Центральной Азии в Кыргызстане, Фондом науки в Казахстане, Агентством по технологическому развитию России. Одновременно ЕЭК совместно со странами ЕАЭС ведет работу по вопросам создания технологических и кооперационных цепочек для возможного сотрудничества в приоритетных отраслях промышленности.

"Ожидается пополнение списка участников системы субконтрактации из Беларуси и Казахстана, где общее число загруженных в систему предприятий составит более 700 единиц, - отметили в ЕЭК. - Запуск в опытную эксплуатацию пилотного проекта позволил субъектам промышленности государств - членов ЕАЭС уже в 2017 году провести его апробацию. В планах на 2018 год стоит задача по завершению формирования национальных сегментов сети и переходу к их объединению. Объединение баз данных национальных сегментов создаст условия для перехода сети на полноценное функционирование в 2019 году".

"Основные задачи сети - оптимизация процессов производства и существенное повышение конкурентоспособности промышленных предприятий ЕАЭС, ликвидация непроизводительных издержек, концентрация усилий на технологическом перевооружении, создание доступного информационного ресурса для промышленной кооперации и субконтрактации партнеров по союзу, - подчеркнул Сергей Сидорский. - Создание такой сети позволит достичь высокой эффективности производства, обеспечить конкурентоспособность промышленной продукции, сформировать сервисную промышленную среду, заложить основы цифровой трансформации промышленности".

Суть промышленного субконтрактинга предусматривает кооперационное сотрудничество между малыми, средними и крупными предприятиями и позволяет участникам достичь высокой эффективности производства благодаря разделению труда, специализации, рациональному использованию имеющихся производственно-технологических мощностей и оптимизации применения всех видов ресурсов. Крупные предприятия-контракторы, оставляя за собой такие важнейшие элементы производственного цикла, как конструкторские разработки, промышленный дизайн, маркетинг, сборка, должны постепенно передать производство деталей, комплектующих или узлов, необходимых для изготовления конечного продукта, юридически самостоятельным специализированным предприятиям, как правило, малым или средним.-0-