6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объединение производителей под эгидой холдинга "Белфармпром" планируют завершить к маю, сообщил журналистам заместитель генерального директора РУП "Управляющая компания холдинга "Белфармпром" Виктор Шеин после научно-практической конференции с международным участием "Инвестиционная привлекательность фармацевтической отрасли Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

На данный момент "Белфармпром" объединяет 26 организаций различной формы собственности и ведомственной подчиненности. До 1 мая текущего года все 37 предприятий, имеющих лицензию на право производства лекарственных средств и изделий медицинского назначения, должны быть объединены в рамках холдинга. Таким образом, будут консолидированы действия его участников и ассоциированных членов как по производству продукции, так и по ее реализации.

Генеральный директор холдинга Валерий Шевчук отметил, что перед фармпредприятиями стоит задача консолидаций усилий по выходу на рынки третьих стран, в первую очередь для увеличения экспорта продукции. Каждый завод в отдельности может продавать свою линейку лекарств. Но если к этой линейке присоединяются, допустим, изделия медназначения (те же шприцы, бинты), для потенциального потребителя такое предложение становится более привлекательным, добавил он.

Кроме того, сейчас важным вопросом является инвестиционная привлекательность отечественной фармпромышленности. "За счет внутригосударственных инвестиций мы развились. Но уже нужно привлекать внешние инвестиции, и скорее не только инвестиции, но технологии, чтобы мы не тратили деньги и самое главное время на разработку собственных технологий, а использовали передовой мировой опыт", - сказал Валерий Шевчук.

Конференция собрала в Минске представителей заинтересованных ведомств и фармацевтических компаний. Участники обсудили проблемные аспекты фармацевтической отрасли, которые нуждаются в доработке и последующем отражении в нормативных правовых актах национального законодательства. По итогам конференции принята резолюция о необходимых мероприятиях по созданию и развитию инновационной экспортно ориентированной фармацевтической промышленности Беларуси.-0-