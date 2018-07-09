Объем биржевых сделок на БУТБ в I полугодии вырос на 28% до Br1,9 млрд

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем биржевых сделок, совершенных в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ), в первом полугодии текущего года достиг Br1,9 млрд, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2017-го, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Свыше трети биржевого товарооборота пришлось на секцию металлопродукции, где сумма сделок с начала года составила Br712 млн, увеличившись на 30%. Положительная динамика обеспечена главным образом за счет реализации на внутреннем рынке 205 тыс. т черных металлов и изделий из них на Br534 млн. В результате в натуральном выражении продажи данной продукции приросли на 11%, а в стоимостном - на 33%. Благодаря активному участию в биржевых торгах отечественных цементных заводов высокие темпы роста продемонстрировал уголь, сумма сделок с которым увеличилась на 47% до Br69 млн. Уверенный рост был характерен и для других востребованных групп товаров: цветных металлов и изделий из них, электротехнической продукции, а также лома и отходов черных и цветных металлов.

Товарооборот по секции лесопродукции по итогам полугодия вырос на 32%, остановившись на отметке Br664 млн. Основными драйверами роста стали поставки круглых лесоматериалов для нужд отечественной деревообрабатывающей отрасли, увеличившиеся на 33% до Br268 млн, и экспортные продажи пиломатериалов, достигшие Br260 млн, что на 78% больше, чем в первом полугодии 2017 года. Помимо этого, положительная динамика зафиксирована и по таким популярным на внутреннем рынке позициям, как бумажная продукция и топливная щепа. В первом случае биржевые продажи выросли на 24% до Br17 млн, а во втором - в 2,5 раза до Br1,3 млн. Динамично развивалась и торговля услугами по заготовке древесины. Так, сумма сделок, совершенных лесхозами, составила Br45 млн, или плюс 95% к аналогичному периоду прошлого года. Что касается экспорта лесопродукции, то наряду с пиломатериалами повышенным спросом у зарубежных покупателей пользовалась топливная щепа, топливные брикеты и гранулы.

Секция сельхозпродукции обеспечила Br316 млн биржевого товарооборота, превысив показатель прошлого года на 6%. При этом чуть менее половины от указанной суммы - Br140 млн - пришлось на сделки по закупке шротов и жмыхов масличных культур на внутреннем рынке. Рост по сравнению с первым полугодием 2017 года составил 22%. Помимо этого положительный тренд наметился и по некоторым другим товарам, реализуемым внутри страны. Например, продажи злаковых и кормовых добавок выросли на 14%, поставки мяса - в 3 раза, сливочного масла - на 21%. Вместе с тем ввиду низкого уровня спроса на растительные масла до Br12 млн (на 62%) снизилась реализация данной продукции в адрес отечественных потребителей. Продажи сыров сычужных сократились на 53% до Br4 млн.

Непростая ситуация сложилась и с экспортом сельхозпродукции через биржу. Главная причина - проблемы с доступом белорусских молокоперерабатывающих предприятий на стратегический рынок России, отметили в БУТБ. В результате продажи сливочного масла не смогли преодолеть рубеж в Br19 млн, что меньше показателя прошлого года на 39%, а объем экспортных сделок с сухим молоком составил Br6,6 млн, или минус 66% к аналогичному периоду 2017 года. Несмотря на указанные выше сдерживающие факторы, определенные товарные позиции все-таки вышли в плюс по итогам первом полугодия, обратили внимание в БУТБ. Например, в 8,5 раза вырос экспорт сычужных сыров, превысив Br18 млн, мяса реализовано почти на Br10 млн (рост в 2 раза), продукции переработки масличных - на Br5,5 млн (семикратный рост), зерна - на Br3,7 млн (в 11 раз больше, чем за первое полугодие 2017-го).

По состоянию на 1 июля на БУТБ аккредитованы 19 524 компании, включая 3 960 нерезидентов из 60 стран (в июне география биржевой торговли расширилась за счет компании из Республики Кот-д'Ивуар).-0-