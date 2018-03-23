Объем перевезенных грузов в ж/д сообщении Беларусь-Литва в 2017 году вырос на 15%

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем перевезенных грузов в сообщении Беларусь-Литва в 2017 году вырос на 15%, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В Минске 22 марта состоялись переговоры руководителей Белорусской железной дороги и АО "Литовские железные дороги". Белорусскую сторону представлял начальник БЖД Владимир Морозов, литовскую - генеральный директор АО "Литовские железные дороги" Мантас Бартушка.

"Участники встречи подвели итоги работы по перевозкам грузов в сообщении Беларусь-Литва в 2017 году, обсудили перспективы их развития в 2018 году. В 2017 году сформировалась положительная динамика роста объемов грузовых перевозок во ввозе, вывозе и транзите. Так, объем перевезенных грузов по белорусско-литовским межгосударственным стыковым пунктам за 2017 год составил 33,4 млн т, или 115% к 2016 году", - отметили в пресс-центре.

Состоялся обмен информацией о работе по привлечению новых грузопотоков, в том числе за счет оптимизации тарифных условий на перевозки грузов. Стороны отметили важность координации совместных действий по созданию привлекательных условий для развития железнодорожных перевозок в сообщении Беларусь-Литва-Калининградская область России. Также были затронуты вопросы перевозки контейнеров поездом комбинированного транспорта "Викинг" и применения электронных юридически значимых документов при перевозке порожних и груженых вагонов и контейнеров.

"Что касается пассажирских перевозок, по итогам работы за 2017 год в сообщении Беларусь-Литва международными пассажирскими поездами перевезено 285,9 тыс. пассажиров, это на 4,7% меньше, чем в 2016 году. Стоит отметить, что более 106 тыс. проездных документов в этом сообщении (37,4%) были оформлены с использованием интернета. Участники встречи обозначили направления дальнейшего взаимодействия по привлечению пассажиропотока", - рассказали в БЖД.

Также программой мероприятия было предусмотрено обсуждение вопросов организации приема/передачи грузовых поездов, вагонов и контейнеров через пограничные железнодорожные переходы, работы локомотивов и локомотивных бригад на приграничных участках, взаимодействия в производственной сфере.-0-