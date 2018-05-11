Объем привлеченных инвестиций в "Великом камне" к 2020 году может достичь $2 млрд

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем привлеченных инвестиций в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" к 2020 году может достичь $2 млрд. Об этом сообщил журналистам заместитель министра экономики Павел Утюпин во время празднования Дня Китайско-белорусского индустриального парка, передает корреспондент БЕЛТА.

Павел Утюпин прокомментировал планы парка по привлечению к 2020 году $1 млрд инвестиций. "Объем инвестиций, заявленный теми резидентами, которые уже сегодня есть в парке, порядка $1 млрд. Соответственно, приход новых компаний будет только увеличивать эту сумму. Не вижу больших препятствий, чтобы мы говорили к 2020 году об объеме заявленных инвестиций в $2 млрд", - сказал он.

Замминистра напомнил, что в прошлом году были усовершенствованы условия, которые Беларусь готова предоставить для резидентов "Великого камня". "Последние изменения в указ были приняты в мае прошлого года. Тогда существенно изменились условия работы в парке, что мы видим по результатам: 34 резидента, которые сегодня у нас уже есть, в том числе 11, пришедших уже в 2018 году", - уточнил он.

Вместе с тем, по мнению Павла Утюпина, продолжать менять законодательство в этой части пока нет оснований. "Самое главное, и это подтверждают наши партнеры, - стабильность законодательства. Кроме того, мы разрабатывали прошлогодний документ совместно с нашими китайскими партнерами и постарались учесть не только мировую практику, но и практику бизнесов Беларуси и Китая. Мы туда вложили максимально комфортные условия, и мне кажется, нет необходимости сейчас вносить какие-то изменения", - отметил он.

Замминистра рассказал, что предприятия-резиденты могут развивать свои производства в парке двумя способами: арендовать производственные площади или строить собственные. "Буквально пару дней назад мы вручили сертификат резидентства китайской компании, которая входит в корпорацию CITIC Group. Она будет заниматься производством специализированных роботов, например, в области пожаротушения. CITIC Group также имеет технологии в части создания подводных роботов, роботов для проверки труб. Эта компания арендует площади. С другой стороны, есть компании, которые строят собственные корпуса с возможностью выкупа земельного участка. Такой процесс более длительный. Несколько компаний сегодня находятся в данной стадии и в ближайшее время будут приступать к строительству", - пояснил Павел Утюпин.

Он обратил внимание, что парк развивается неплохими темпами. "Конечно, хотелось бы, чтобы он развивался еще быстрее, но без потери качества проектов. Наши китайский партнеры объехали ряд парков в Средней Азии и пришли к выводу, что для достижения тех результатов, которые есть в "Великом камне", в других парках понадобилось гораздо больше времени. По прошествии этого года, я уверен, мы будем иметь еще более значимые результаты", - сказал замминистра.

Во время празднования Дня Китайско-белорусского индустриального парка прошла торжественная церемония открытия табличек 11 новых резидентов. Кроме того, были вручены награды трем первым предприятиям, которые ввели свои производства в эксплуатацию. Это Китайско-белорусский торгово-логистический субпарк, ООО "СЕТС китайская электротехника" и ООО "Леванта Групп".-0-