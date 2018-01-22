22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем производства инновационной продукции в технопарках Беларуси за 5 лет вырос более чем в 2 раза, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

"Особое внимание уделяется развитию технопарков, которые становятся площадками по организации инновационных производств. За последние пять лет в технопарках количество рабочих мест увеличено с 600 до 1,5 тыс., более чем в два раза вырос объем производства инновационной продукции", - сказал Александр Шумилин.

В 2017 году создано четыре технопарка и два центра трансфера технологий. Технопарки созданы при БГУ и Горецкой сельскохозяйственной академии. Центр трансфера технологий создан при Республиканском институте профессионального образования. При Гродненском государственном университете им. Янки Купалы созданы и технопарк, и центр трансфера технологий. Также сформирован новый научно-технологический парк на базе бизнес-инкубатора "Закон и порядок" в Витебске. "ГКНТ совместно с облисполкомами начал работу по формированию региональных инновационных площадок в крупных районных центрах. Технопарки уже функционируют в Новополоцке и Пинске. Ведется работа по их созданию в Орше, Борисове и Бобруйске", - отметил председатель ГКНТ.

В Беларуси сформирована развитая сеть субъектов данной инфраструктуры, охватывающая все регионы и включающая 24 субъекта, в том числе 14 научно-технологических парков, 9 центров трансфера технологий и Белорусский инновационный фонд.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-