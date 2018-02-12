Объем производства предприятий "Беллесбумпрома" в 2017 году увеличился на четверть

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем производства предприятий "Беллесбумпрома" в 2017 году увеличился на 25,2% и составил Br1,2 млрд, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель концерна Юрий Назаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"2017 год для предприятий концерна был отмечен устойчивой положительной динамикой по всем показателям социально-экономического развития. Объем производства продукции по концерну в 2017 году увеличился на 25,2% и составил Br1,2 млрд. При этом складские запасы не росли. Удельный вес запасов готовой продукции в среднемесячном объеме производства за год составил 99,9%. В январе по сравнению с декабрем уровень запасов снизился более чем на 25 процентных пунктов. Очень важно, что при росте объемов производства мы не работаем на склад", - сказал Юрий Назаров.

В 2018 году обеспечено снижение затрат, за счет чего увеличен уровень рентабельности. За 2017 год в целом по организациям концерна затраты снижены на 25% (на Br139,7 млн). При этом 90% полученной экономии обеспечили организации с долей государства в уставном фонде 50% и более.

Результатом экономии затрат в 2017 году стало увеличение прибыли от реализации продукции более чем в три раза к уровню 2016 года. Наибольшее снижение затрат обеспечили организации целлюлозно-бумажной отрасли - на 27,4%, деревообрабатывающие - на 20,1%, мебельные - на 8,6%. Что касается отдельных организаций, то лучших результатов добились ОАО "Бумажная фабрика "Спартак", снизив затраты на 32,6%, РУП "Завод газетной бумаги" - на 34%, ОАО "Слонимский картонно-бумажный завод "Альбертин" - на 29,5%.

В целом по организациям концерна по итогам 2017 года рентабельность составила 5,6%. Значительно увеличили уровень рентабельности ОАО "Бумажная фабрика "Спартак", ОАО "Ивацевичдрев", ОАО "Речицадрев", ОАО "Мостовдрев". За год количество предприятий с рентабельностью продаж более 10% увеличилось в два раза.-0-