Объем работ, продукции и услуг НАН Беларуси в I квартале возрос на треть

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общий объем работ, продукции и услуг, выполненных организациями Национальной академии наук Беларуси за первый квартал 2018 года, составил Br124,4 млн, или 130,9% к соответствующему периоду 2017 года. Таковы данные отчета о финансово-хозяйственной деятельности НАН Беларуси за январь-март 2018 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

По научной, научно-технической и инновационной деятельности организациями НАН Беларуси выполнено работ на сумму Br53,7 млн, в том числе за счет средств республиканского бюджета - Br23,3 млн (124,7% к январю-марту 2017 года), за счет средств бюджета Союзного государства - Br2,7 млн (рост в пять раз к соответствующему периоду 2017 года). По бюджетным и хозяйственным договорам выполненный объем работ составил Br27,7 млн (рост в 1,75 раза к январю-марту 2017 года).

За январь-март 2018 года объем продукции, товаров (работ, услуг), произведенный коммерческими организациями НАН Беларуси, составил Br64,4 млн (114,8% к соответствующему периоду 2017 года).

По данным Национального статистического комитета за январь-февраль 2018 года, коммерческими и бюджетными организациями НАН Беларуси произведено продукции на экспорт, выполнено работ (услуг) по договорам с зарубежными заказчиками на общую сумму $6,8 млн, или 109% к уровню аналогичного периода 2017 года. В январе-феврале 2018 года сложилось положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами организаций НАН Беларуси в $2,4 млн. Дополнительно организациями НАН Беларуси в первом квартале 2018 года привлечены средства по грантам на общую сумму $280 тыс.

Среднемесячная заработная плата в целом по системе Академии наук за январь-март 2018 года составила Br829 (118,2% к январю-марту 2017 года), в том числе по бюджетным организациям - Br845,8 (122,6%) и по коммерческим организациям - Br816,4 (115,1%).-0-